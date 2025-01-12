Синоптик спрогнозировал улучшение погоды в Ленинградской области

Вильфанд: погода в Ленинградской области улучшится к 13 января

Сильный снегопад, создающий неблагоприятные условия для жизнедеятельности в Ленинградской области, закончится к понедельнику, 13 января. Улучшение погоды спрогнозировал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«Мощный, очень глубокий циклон над Норвежским морем приносит воздушную массу, насыщенную влагой прямо с Норвежского моря, с севера Атлантического океана в Ленинградскую область. И это обусловливает мощный снегопад. (...) В Ленинградской области он (сильный снегопад — прим. «Ленты.ру») должен к завтрашнему дню прекратиться», — сказал синоптик.

Вильфанд добавил, что сильный снег отмечается не только в Ленинградской области, но и в Новгородской, Псковской, Вологодской, Архангельской, Мурманской областях и Республике Коми. В этих регионах непогода продлится до 14 января.

Кроме того, в Мурманской области ожидается усиление ветра до 27 метров в секунду, а диаметр гололедно-изморозевых отложений в некоторых регионах может составить 35 миллиметров.

Ранее Вильфанд сообщил, что в ближайшее время на территории шести российских округов прогнозируются опасные и неблагоприятные явления, вызванные аномально теплой погодой.