Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:53, 12 января 2025Мир

Советники главного конкурента Шольца встревожились из-за прихода Трампа к власти

Советники Мерца опасаются, что приход Трампа к власти поможет Шольцу на выборах
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Фридрих Мерц

Фридрих Мерц. Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Советники кандидата в канцлеры ФРГ от Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца беспокоятся, что приход избранного президента США Дональда Трампа к власти повысит шансы действующего главы немецкого правительства Олафа Шольца на победу на предстоящих выборах. Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, в ХДС считают инаугурацию Трампа переломным моментом, «который может изменить расклад на выборах через позиционирование Шольца как защитника демократии».

В статье отмечается, что Шольц придерживается похожего мнения. По мнению канцлера, возвращение Трампа в Белый дом может повлиять на ход выборов в Германии.

Ранее газета Bild сообщила, что шансы Шольца переизбраться на свой пост становятся все меньше, так как разрыв между ним и Мерцем увеличивается. Издание указывало, что для его победы необходимо, чтобы Мерц или блок, который он представляет, допустил «серьезные ошибки».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Лос-Анджелесе во время пожаров сгорели восемь особняков украинских генералов

      Подсчитаны траты Молдавии на электроэнергию за первые 10 дней 2025 года

      В США рассказали о «самом важном» заявлении Трампа о России

      Россиянам раскрыли новый легальный способ заработка

      Советники главного конкурента Шольца встревожились из-за прихода Трампа к власти

      Британцы сочли Маска виновным в негативном влиянии на политику страны

      Перестрелка в одном из кафе Абхазии попала на видео

      Десятки человек пострадали при взрыве на газовой станции в Йемене

      Россияне смогут увидеть самую яркую комету за час до восхода солнца

      Ливанские военные вошли в населенные пункты на границе с Израилем

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше