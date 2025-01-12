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12:46, 12 января 2025Мир

Стало известно о возможном ограблении дома вице-президента США

ABC7: Дом вице-президента США Харрис в зоне пожара могли ограбить
Иван Потапов
Иван Потапов
СюжетЛесные пожары:
Камаллa Харрис

Камаллa Харрис. Фото: Jose Luis Magana / AP

Дом вице-президента США Камаллы Харрис, попавший в зону эвакуации из-за лесных пожаров в Калифорнии, могли ограбить. Об этом стало известно ABC7.

«В субботу в Брентвуде поступило сообщение о возможной краже со взломом в доме вице-президента Камалы Харрис», — сообщил телеканал.

По данным ABC7, доказательств взлома не было обнаружено, два человека были задержаны полицией за нарушение комендантского часа. По факту случившегося ведется расследование.

Ранее агентство Bloomberg, ссылаясь на компанию Edison International, сообщило, что сильные лесные пожары в Калифорнии могли быть вызваны разрывом линии электропередачи.

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