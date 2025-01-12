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01:58, 12 января 2025Мир

Трампа призвали оказать «максимальное давление» на Иран

Спецпосланник Трампа Келлог призвал к политике максимального давления на Иран
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
Кит Келлог

Кит Келлог. Фото: Rod Lamkey / Consolidated News Photos / Global Look Press

США и союзники обязаны возобновить политику «максимального давления» на Иран, поскольку это может изменить страну «к лучшему». Об этом на встрече с оппозиционной группой «Национальный совет сопротивления Ирана» (NCRI) в Париже заявил спецпосланник избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог, передает Reuters.

«Это давление не только кинетическое, не только военная сила, но и экономическое, и дипломатическое. Мы должны воспользоваться слабостью [Ирана], которую сейчас видим», — призвал чиновник.

Он подчеркнул, что на «улучшение» ситуации в Иране сейчас «есть надежда», в связи с чем скоро должны последовать и действия.

Ранее проректор кафедры новейшей истории Ближнего Востока Тель-Авивского университета Эяль Зиссер заявил, что Трамп является единственным политиком, способным принять решение об окончании войны на Ближнем Востоке.

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