Три взрыва прогремели в жилых домах европейского города

Три взрыва в жилых домах прогремели в разных районах Роттердама

В нидерландском Роттердаме прогремели три взрыва в жилых домах. О происшествии в европейском городе сообщает NL Times со ссылкой на местную полицию.

Уточняется, что инциденты произошли в разных районах. Первый взрыв был слышен около 01:30 по местному времени (03:30 мск) на Вергилиусстраат в районе Эйсселмонде. Вскоре после этого на Роденбургстраат в Оверсхи был зарегистрирован второй взрыв, а затем на Адриан Питерстраат в районе Фейеноорд.

По предварительным данным, никто не пострадал, но был нанесен материальный ущерб. Полиции пока не удалось установить связь между тремя инцидентами и задержать подозреваемых.

Ранее взрыв прогремел в ресторане города Мост в Чехии. Травмы получили восемь человек, шестерых спасти не смогли.