Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:58, 12 января 2025Мир

Три взрыва прогремели в жилых домах европейского города

Три взрыва в жилых домах прогремели в разных районах Роттердама
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Ddp / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В нидерландском Роттердаме прогремели три взрыва в жилых домах. О происшествии в европейском городе сообщает NL Times со ссылкой на местную полицию.

Уточняется, что инциденты произошли в разных районах. Первый взрыв был слышен около 01:30 по местному времени (03:30 мск) на Вергилиусстраат в районе Эйсселмонде. Вскоре после этого на Роденбургстраат в Оверсхи был зарегистрирован второй взрыв, а затем на Адриан Питерстраат в районе Фейеноорд.

По предварительным данным, никто не пострадал, но был нанесен материальный ущерб. Полиции пока не удалось установить связь между тремя инцидентами и задержать подозреваемых.

Ранее взрыв прогремел в ресторане города Мост в Чехии. Травмы получили восемь человек, шестерых спасти не смогли.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США выступили за раздел Украины по немецкому сценарию

      Советник Трампа ответил на вопрос о его готовности к силовому сценарию против Гренландии

      В зоопарк в Белгородской области вернули сбежавшую зебру

      Жена бразильского футболиста рассказала о злых людях в российских супермаркетах

      В России высказались об отмене визита спецпредставителя Трампа в Киев

      Аэропорт Санкт-Петербурга возобновил полеты

      Россиянин описал законы в одном штате США фразой «волосы дыбом встают»

      Палестинец потерял 17 членов семьи при обстреле Газы

      Советник Трампа заявил о подготовке к переговорам с Путиным

      Три взрыва прогремели в жилых домах европейского города

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше