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13:04, 12 января 2025Мир

В ресторане чешского города произошел взрыв

Reuters: В ресторане города Мост в Чехии взорвался баллон
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: TLF / Shutterstock / Fotodom  

В ресторане города Мост в Чехии взорвался баллон с пропан-бутановой смесью. Об этом пишет Reuters со ссылкой на пожарную службу.

По информации агентства, инцидент произошел вечером 11 января. Травмы получили восемь человек, шестерых спасти не смогли. Из близлежащих зданий эвакуировали 30 человек.

Ранее 65 человек пострадали в результате взрыва на станции по продаже бытового газа в провинции Эль-Байда в Йемене, еще семеро не выжили. Повреждения получили более 20 машин.

В октябре 2024 года 94 человека стали жертвами взрыва бензовоза в Нигере. Как выяснилось, машина попала в аварию, из-за чего произошло возгорание.

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