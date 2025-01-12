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02:43, 12 января 2025Мир

Десятки человек пострадали при взрыве на газовой станции в Йемене

В Йемене произошел взрыв на станции по продаже бытового газа, 65 человек ранены
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Marcelo Leal / Unsplash

Десятки человек пострадали при взрыве, случившемся на станции по продаже бытового газа в провинции Эль-Байда в Йемене. Об этом РИА Новости заявил источник в администрации провинции.

Возникший в результате взрыва сильный пожар привел к гибели семи и ранению 65 человек, 15 из них находятся в критическом состоянии, уточнил собеседник агентства.

Отмечается, что в результате взрыва были повреждены более 20 машин. Силы безопасности приступили к расследованию причин случившегося.

Ранее взрыв бензовоза в Нигере унес жизни по меньшей мере 94 человек. Машина попала в аварию, из-за чего произошли возгорание, а затем и взрыв. В инциденте пострадали люди, собравшиеся для покупки топлива.

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