В Минобороны заявили о потере ВСУ сотен военных в боях с группировкой «Центр»

Минобороны РФ: ВСУ потеряли более 450 бойцов в зоне ответственности «Центра»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли сотни бойцов в зоне ответственности российской группировки войск «Центр» за сутки. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как утончило ведомство, подразделения «Центра» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике восьми механизированных и одной пехотной бригад ВСУ, а также бригадам теробороны, нацгвардии и национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Красноармейск, Славянка, Петровка, Алексеевка, Дзержинск, Димитров, Новопавловка, Удачное, Украинка, Зверево и Белицкое Донецкой народной республики.

По данным Минобороны, в результате Киев потерял в боях с российской группировкой более 450 военнослужащих, четыре бронемашины, включая бронетранспортер М113 и боевую машину пехоты Bradley производства США, турецкую боевую бронемашину Cobra II, а также три автомобиля и семь артиллерийских орудий.

Ранее в российском оборонном ведомстве отчитались, что за 2024 год ВСУ потеряли свыше 590 тысяч человек. Наибольшие недельные потери Украины зафиксированы с 26 октября по 1 ноября, когда Киев лишился около 17 тысяч бойцов.