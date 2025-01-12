В подполье рассказали об ударе в Хмельницкой области

Подпольщик Лебедев сообщил об ударе по складам в Староконстантинове на Украине

Удар нанесен по складам железнодорожной станции в городе Староконстантинов в Хмельницкой области Украины. Об этом РИА Новости рассказал координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

Собеседник агентства уточнил, что удар был зафиксирован в 01:45. «Староконстантинов получил удар не в аэродром, а в склады ж/д станции Староконстантинов I. Там совсем рядом находятся топливные резервуары, которые совсем не пустуют. Но взрыв был не похож на взрыв ГСМ», — добавил подпольщик.

Ранее Лебедев заявил, что Вооруженные силы (ВС) России атаковали город Хорол в Полтавской области Украины. По его сведениям, удар был нанесен в районе завода, где ремонтируется техника украинских войск. На данном предприятии также производят БПЛА, рассказал собеседник агентства.

До этого подпольщик сообщал, что ВС России нанесли удар в направлении складов Кременчугского автосборочного завода в Полтавской области Украины.