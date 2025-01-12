В подполье сообщили об ударе по украинскому городу Шостка

Подпольщик Лебедев сообщил об ударе в районе таможенных складов города Шостка

В районе таможенных складов города Шостка в Сумской области Украины зафиксирован удар, заявил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. Он рассказал РИА Новости, что атака произошла в районе восьми часов вечера.

«Пишут люди, что взрыв в направлении таможенных складов, возле бывшего Шосткинского завода химических реактивов, который был развален и разворован при "незалежности", но помещения остались», — уточнил подпольщик.

Ранее Лебедев рассказал, что Вооруженные силы России атаковали город Хорол в Полтавской области Украины. По его сведениям, удар был нанесен в районе завода, где ремонтируется техника украинских войск. На данном предприятии также производят БПЛА, рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что прилет по заводу произошел в 01.15.

До этого подпольщик сообщил, что российские военные ракетами ударили по военному аэродрому в городе Александрия Кировоградской области. По его данным, под удар попал вертолетный аэродром, где ремонтируют, вооружают и заправляют украинские вертолеты.