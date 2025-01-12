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22:44, 12 января 2025Экономика

В России подорожали пенсионные баллы

Пенсионные баллы в России с 1 января подорожали на 24 %
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В России с 1 января 2025 года изменилась сумма, которая позволяет получать максимальную пенсию. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Уточняется, чтобы получить в течение года максимальные 10 баллов, жителю страны нужно заработать 2 миллиона 759 тысяч рублей. Если разделить эту сумму на 12 месяцев, то получится, что зарплата должна составлять 230 тысяч рублей.

Пожилые россияне, которые не набрали нужного количества пенсионных баллов, будут получать социальную пенсию, которая в среднем составляет 13,5 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в 2025 году планирует повторно внести на рассмотрение законопроект о ежегодной выплате 13-й пенсии ко дню рождения всем категориям пенсионеров. По его мнению, выплата позволит пожилым людям почувствовать внимание со стороны властей.

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