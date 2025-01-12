В России высказались об отмене визита спецпредставителя Трампа в Киев

Депутат Журова: Отмена визита представителя Трампа в Киев не приведет к кризису

Отмена визита спецпредставителя избранного президента США Дональда Трампа Кита Келлога в Киев не приведет к кризису в американо-украинских отношениях, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В разговоре с «Лентой.ру» она высказалась о решении Вашингтона.

«Скорее всего, просто команда [Трампа] готовит какое-то новое понимание ситуации, и ехать сейчас, наверное, они не считают целесообразным. Не потому, что [президент Украины Владимир] Зеленский недоволен. Они взяли на себя очень серьезную ответственность в урегулировании этой ситуации, они хотят, видимо, цельно и более продуманно подойти к вопросу. Для этого ехать, я думаю, совершенно необязательно», — сказала парламентарий.

Депутат полагает, что из-за этого не стоит ожидать кризиса в отношениях США и Украины.

У них есть свое понимание, каким образом они будут воздействовать на них. Может, на уровне переговоров пока не получается то, что они планировали. Поэтому взвешенно хотят [подойти], чтобы за полгода, обещанных Трампом, решить вопрос Светлана Журова депутат Госдумы

Как сообщило издание «СТРАНА.ua», поездку Кита Келлога в Киев могли отменить из-за заявлений президента Украины Владимира Зеленского. В публикации говорится, что его позиция по завершению военного конфликта не совпадает с видением команды Трампа. Еще одной причиной может быть несогласование с действующей администрацией президента США Джо Байдена.

В начале января Кит Келлог отложил ранее анонсированную поездку в Киев и другие европейские столицы до инаугурации политика 20 января. Причину решения не назвали.