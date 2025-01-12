В США подвели итог президентству Байдена

WP: при Байдене мировой порядок стал намного менее прочным

Действия Джо Байдена на посту президента США привели к тому, что текущий мировой порядок стал намного менее прочным. Такой итог президентству Байдена подвел обозреватель газеты The Washington Post (WP) Дэвид Игнейшес.

«Байден определил цель Америки как защиту "основанного на правилах международного порядка". Но, несмотря на все его похвальные усилия, я боюсь, что он сделал его не более, а менее прочным», — уверен автор.

По его мнению, неудачи Байдена в этом направлении связаны с «особенностями его личности». Игнейшес считает, что президент США пытался «добиваться консенсуса в мире, который стал враждебным» и предпринимал попытки сохранить текущее положение дел, когда люди по всему миру «требовали перемен». В конечном итоге автор оценил международную политику Байдена как «контрпродуктивную».

Ранее стало известно, что прощальное обращение Джо Байдена к нации по итогам президентского срока пройдет 15 января. Уходя из овального кабинета, американские лидеры традиционно обращаются к нации и рассказывают об итогах своей работы на посту главы государства.