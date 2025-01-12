Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:18, 12 января 2025Мир

В США рассказали о «самом важном» заявлении Трампа о России

Профессор Сакс: Слова Трампа о понимании России стали важнейшим заявлением
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Заявление избранного президента США Дональда Трампа о понимании позиции России по вопросу расширения НАТО стало важнейшим для американской политики за много лет. Об этом на YouTube-канале Duran заявил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.

«Это самое важное заявление из тех, которые делал он или любой другой американский лидер за много-много лет. Это ключевая правда, главное объяснение всего, что мы видели. Трамп сказал об этом четко и точно. И это создает базу для завершения войны», — рассказал он.

По его словам, в Вашингтоне до недавнего времени существовало негласное табу на обсуждение настоящих причин конфликта на Украине. Профессор отметил, что его статьи на эту тему много раз отклонялись крупными американскими СМИ.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва приветствует желание Трампа провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным. «Господин Трамп также выступает за готовность решать проблемы посредством диалога, Россия приветствует это», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Лос-Анджелесе во время пожаров сгорели восемь особняков украинских генералов

      Подсчитаны траты Молдавии на электроэнергию за первые 10 дней 2025 года

      В США рассказали о «самом важном» заявлении Трампа о России

      Россиянам раскрыли новый легальный способ заработка

      Советники главного конкурента Шольца встревожились из-за прихода Трампа к власти

      Британцы сочли Маска виновным в негативном влиянии на политику страны

      Перестрелка в одном из кафе Абхазии попала на видео

      Десятки человек пострадали при взрыве на газовой станции в Йемене

      Россияне смогут увидеть самую яркую комету за час до восхода солнца

      Ливанские военные вошли в населенные пункты на границе с Израилем

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше