Профессор Сакс: Слова Трампа о понимании России стали важнейшим заявлением

Заявление избранного президента США Дональда Трампа о понимании позиции России по вопросу расширения НАТО стало важнейшим для американской политики за много лет. Об этом на YouTube-канале Duran заявил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.

«Это самое важное заявление из тех, которые делал он или любой другой американский лидер за много-много лет. Это ключевая правда, главное объяснение всего, что мы видели. Трамп сказал об этом четко и точно. И это создает базу для завершения войны», — рассказал он.

По его словам, в Вашингтоне до недавнего времени существовало негласное табу на обсуждение настоящих причин конфликта на Украине. Профессор отметил, что его статьи на эту тему много раз отклонялись крупными американскими СМИ.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва приветствует желание Трампа провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным. «Господин Трамп также выступает за готовность решать проблемы посредством диалога, Россия приветствует это», — сказал он.