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00:22, 12 января 2025Россия

Возложивший цветы к Могиле Неизвестного Солдата боец рассказал о своих планах

Возложивший цветы к Вечному огню боец Николаев заявил о планах вернуться на СВО
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress

Военнослужащий, возложивший цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве, оказался гвардии рядовым Сидамом Николаевым, служащим в эвакуационном подразделении 150-й гвардейской мотострелковой дивизии Южной группировки войск. Видео, в котором он рассказал о своих планах, опубликовал Telegram-канал «Герои спецоперации Z».

Он объяснил, что получил ранение в зоне специальной военной операции (СВО) во время выполнения боевого задания, когда был атакован дроном-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ). После этого боец попал в госпиталь.

«Был отпуск у меня, (...) с супругой намеренно решили поехать, так сказать, отдать дань нашим дедам. Я сейчас хочу быстрее восстановиться и, соответственно, к своим ребятам, к своим командирам [вернуться], продолжить зачищать фашизм», — отметил военный.

Ранее Николаева на костылях заметили около Кремлевской стены в Москве. На видео он опускается на одно колено, чтобы возложить цветы около Вечного огня, однако теряет равновесие. Ему помогает подняться солдат роты почетного караула. Затем он встает по стойке смирно и кланяется мемориалу.

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