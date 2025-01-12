Задержанный после смерти пациентки экс-главврач московской клиники ушел на СВО

Задержанный после смерти пациентки экс-главврач Серебрянский ушел на СВО

Бывший гендиректор и главврач московской клиники «Медицина 24/7» Олег Серебрянский, задержанный после смерти пациентки, ушел на специальную военную операцию (СВО). Об этом пишет РБК со ссылкой на источник.

По информации агентства, подтвержденной знакомым экс-главврача, ходатайство Серебрянского удовлетворили перед Новым годом.

Уголовное дело в отношении медика возбудили в 2021 году после внезапной смерти пациентки, проходившей в «Медицине 24/7» процедуру химиотерапии. Бывшему гендиректору клиники грозило до шести лет лишения свободы за оказание услуг, повлекших по неосторожности смерть человека.

Серебрянского, покинувшего после начала расследования Россию и объявленного в международный розыск, задержали только в феврале 2024 года после прилета из Турции.

Ранее, в октябре 2024 года, на спецоперацию ушел экс-замглавы Тамбовской области Игорь Кулаков, обвиняемый в мошенничестве на 110 миллионов рублей. По версии следствия, бывший чиновник оказал содействие руководителям компании «Компьюлинк инфраструктура ТО» в хищении бюджетных средств при строительстве котельных в Котовске.