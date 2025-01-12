Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:57, 12 января 2025Россия

Задержанный после смерти пациентки экс-главврач московской клиники ушел на СВО

Задержанный после смерти пациентки экс-главврач Серебрянский ушел на СВО
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Anton Alfimov / YouTube

Бывший гендиректор и главврач московской клиники «Медицина 24/7» Олег Серебрянский, задержанный после смерти пациентки, ушел на специальную военную операцию (СВО). Об этом пишет РБК со ссылкой на источник.

По информации агентства, подтвержденной знакомым экс-главврача, ходатайство Серебрянского удовлетворили перед Новым годом.

Уголовное дело в отношении медика возбудили в 2021 году после внезапной смерти пациентки, проходившей в «Медицине 24/7» процедуру химиотерапии. Бывшему гендиректору клиники грозило до шести лет лишения свободы за оказание услуг, повлекших по неосторожности смерть человека.

Серебрянского, покинувшего после начала расследования Россию и объявленного в международный розыск, задержали только в феврале 2024 года после прилета из Турции.

Ранее, в октябре 2024 года, на спецоперацию ушел экс-замглавы Тамбовской области Игорь Кулаков, обвиняемый в мошенничестве на 110 миллионов рублей. По версии следствия, бывший чиновник оказал содействие руководителям компании «Компьюлинк инфраструктура ТО» в хищении бюджетных средств при строительстве котельных в Котовске.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Бывший глава МИД Украины отговорил сына идти в украинскую армию

      В США потребовали выхода России из доли в нефтяной компании Сербии

      Полиция пришла к катавшимся по Киеву под песню Shaman «Я русский» украинцам

      Российские военные уничтожили терминал Starlink ВСУ

      Найден способ исключить новые утечки мазута в Черное море

      В российском регионе чиновников заподозрили в махинациях на полмиллиарда рублей

      Черышев забил дебютный мяч за «Панионис» в чемпионате Греции

      Под Петербургом возбудили уголовное дело после пропажи четвероклассницы

      Многодетную россиянку заподозрили в избиении сына

      Задержанный после смерти пациентки экс-главврач московской клиники ушел на СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше