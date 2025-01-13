18-летняя невеста Лепса снялась в ультракоротких шортах на яхте

Невеста Григория Лепса Аврора Киба снялась в ультракоротких шортах на яхте

Невеста российского певца Григория Лепса Аврора Киба снялась в откровенном образе на яхте. Соответствующий снимок появился в ее в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

18-летняя возлюбленная 62-летнего исполнителя разместила фото, на котором позировала в футболке нежно-розового оттенка и ультракоротких черных шортах. Вдобавок она распустила темные вьющиеся волосы и отказалась от косметики. При этом на кадре видно, что девушка находилась на яхте во время отдыха в Таиланде.

В ноябре 18-летняя невеста Григория Лепса раскрыла свой вес. Девушка разместила кадры, на которых предстала в черном платье-пиджаке с длинным рукавом и ответила на вопрос подписчика относительно ее параметров.