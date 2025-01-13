Артемий Лебедев назвал Павла Дурова бомжом

Артемий Лебедев заявил, что у Павла Дурова нет определенного места жительства

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал основателя Telegram Павла Дурова человеком без определенного места жительства. Об этом он заявил в выпуске проекта «Поколения», доступном в соцсети «ВКонтакте».

«Павел Дуров (...) бомж. Он прям пропагандирует: "Нет, негде жить". Он живет в гостинице всегда, и все, и счастлив. Бомж — это что такое? Без определенного места жительства. У него нет определенного места жительства», — порассуждал блогер.

Ранее Лебедев оценил рекомендацию предпринимателя отказаться от алкоголя, которую он озвучил для молодежи. По мнению дизайнера, Дуров транслирует собственные пищевые привычки, чего делать не стоит.

До этого блогер порассуждал о накачанном торсе основателя Telegram. Лебедев заявил, что Дуров качает мышцы, чтобы делать красивые фотографии для соцсетей.