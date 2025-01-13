Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:01, 13 января 2025Интернет и СМИ

Артемий Лебедев назвал Павла Дурова бомжом

Артемий Лебедев заявил, что у Павла Дурова нет определенного места жительства
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал основателя Telegram Павла Дурова человеком без определенного места жительства. Об этом он заявил в выпуске проекта «Поколения», доступном в соцсети «ВКонтакте».

«Павел Дуров (...) бомж. Он прям пропагандирует: "Нет, негде жить". Он живет в гостинице всегда, и все, и счастлив. Бомж — это что такое? Без определенного места жительства. У него нет определенного места жительства», — порассуждал блогер.

Ранее Лебедев оценил рекомендацию предпринимателя отказаться от алкоголя, которую он озвучил для молодежи. По мнению дизайнера, Дуров транслирует собственные пищевые привычки, чего делать не стоит.

До этого блогер порассуждал о накачанном торсе основателя Telegram. Лебедев заявил, что Дуров качает мышцы, чтобы делать красивые фотографии для соцсетей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Безбожная смердящая инфоканава». Захарова прокомментировала публикации украинских СМИ о коме Кеосаяна

      Юрист предупредил российских автомобилистов о недопустимости одной ленты в машине

      Российская семья вернулась на родину из Сирии

      США увеличили импорт комплектующих для самолетов из России

      Стали известны подробности освобождения Даченского

      Кот просидел на дереве в «Зарядье» три дня

      На Западе высказались об отмене визита будущего спецпосланника США по Украине в Киев

      В МИД России заявили о страхе ЕС перед решением Трампа по Украине

      Суд рассмотрит развод Ким и Бакальчука и раздел Wildberries

      В Турции заявили о поддержке США терроризма по всему мира

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше