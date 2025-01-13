Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:35, 13 января 2025Наука и техника

Артиллеристы рассказали о времени подготовки «Гиацинта»

МО РФ: Время подготовки пушки «Гиацинт» к огню — две минуты
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские артиллеристы могут подготовить дальнобойную пушку 2А36 «Гиацинт-Б» к ответному огню за полторы-две минуты. О времени подготовки рассказал командир расчета с позывным Волк, слова которого приводит Минобороны России (МО РФ).

Отмечается, что артиллеристы группировки войск «Днепр» успешно поражают бронетехнику, огневые позиции и укрепления противника на правобережье Днепра в Херсонской области. В ведомстве рассказали, что воздушная разведка в ходе планового облета Херсона выявила координаты расположения артиллерийского орудия Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Российские артиллеристы оперативно развернули «Гиацинт», рассчитали координаты для стрельбы и поразили позицию противника. «На этой неделе мы поразили два орудия, результативно, полностью вместе с их личным составом. То есть мы тоже не дремлем и также быстро отвечаем. У нас в среднем на ответ по команде уходит где-то полторы — две минуты и мы стреляем», — сказал Волк.

Материалы по теме:
Пугающий «Орешник», разрушительные ФАБ и грозный Су-57. Как за год изменилось оружие, которое Россия использует в зоне СВО?
Пугающий «Орешник», разрушительные ФАБ и грозный Су-57.Как за год изменилось оружие, которое Россия использует в зоне СВО?
28 декабря 2024
Боги войны. Как российская артиллерия и наследники легендарных реактивных систем «Катюша» прославились на весь мир
Боги войны.Как российская артиллерия и наследники легендарных реактивных систем «Катюша» прославились на весь мир
5 октября 2023

Буксируемая пушка «Гиацинт-Б» калибра 152 миллиметра может поражать цели обычным осколочно-фугасным снарядом на расстоянии до 28,5 километра, а дальность стрельбы активно-реактивным снарядом составляет 33,5 километра. Базовая версия осколочно-фугасного снаряда несет более шести килограммов взрывчатого вещества.

В декабре в зоне СВО заметили самоходную артиллерийскую установку 2С43 «Мальва» с орудием, похожим на пушку 2А36. Орудие позволяет применять корректируемые боеприпасы «Краснополь-М».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Кадыров рассказал о зачистке Белгородской области от ВСУ. Позднее он изменил пост с подробностями боев

      Россияне стали чаще ездить в Европу

      Россиян предупредили о новом способе мошенничества

      Рыбак вытащил из воды 90-килограммовую акулу спустя час мучений

      Премьер Словакии пригласил Зеленского на переговоры

      Сальдо заявил о готовности принять беженцев из Калифорнии при одном условии

      Артиллеристы рассказали о времени подготовки «Гиацинта»

      Некоторых россиян предостерегли от крещенских купаний

      Германия впервые передала ВСУ один тип вооружения

      В Британии заявили об ускорении российского наступления

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше