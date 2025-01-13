Артиллеристы рассказали о времени подготовки «Гиацинта»

МО РФ: Время подготовки пушки «Гиацинт» к огню — две минуты

Российские артиллеристы могут подготовить дальнобойную пушку 2А36 «Гиацинт-Б» к ответному огню за полторы-две минуты. О времени подготовки рассказал командир расчета с позывным Волк, слова которого приводит Минобороны России (МО РФ).

Отмечается, что артиллеристы группировки войск «Днепр» успешно поражают бронетехнику, огневые позиции и укрепления противника на правобережье Днепра в Херсонской области. В ведомстве рассказали, что воздушная разведка в ходе планового облета Херсона выявила координаты расположения артиллерийского орудия Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Российские артиллеристы оперативно развернули «Гиацинт», рассчитали координаты для стрельбы и поразили позицию противника. «На этой неделе мы поразили два орудия, результативно, полностью вместе с их личным составом. То есть мы тоже не дремлем и также быстро отвечаем. У нас в среднем на ответ по команде уходит где-то полторы — две минуты и мы стреляем», — сказал Волк.

Буксируемая пушка «Гиацинт-Б» калибра 152 миллиметра может поражать цели обычным осколочно-фугасным снарядом на расстоянии до 28,5 километра, а дальность стрельбы активно-реактивным снарядом составляет 33,5 километра. Базовая версия осколочно-фугасного снаряда несет более шести килограммов взрывчатого вещества.

В декабре в зоне СВО заметили самоходную артиллерийскую установку 2С43 «Мальва» с орудием, похожим на пушку 2А36. Орудие позволяет применять корректируемые боеприпасы «Краснополь-М».