Депутат осудила артистов за отдых за границей

Депутат Госдумы Ольга Германова осудила артистов, которые отдыхают за границей

Депутат Государственной думы России Ольга Германова заявила, что «время шиковать за границей» закончилось, а артисты, которые уезжают в отпуск, должны выражать свою патриотическую позицию. Об этом она сообщила порталу «Абзац».

Германова считает, что артисты не должны уезжать из России ради отдыха, если не проводят в других странах активную патриотическую политику.

«Проводите там нашу политику, иначе зачем? Ведут себя как тихушники, пора определиться. Как раньше уже не будет, мы живем по-другому, время шиковать за границей закончилось. Если не определятся, запрет на выезд их приведет в чувство»,

Также Германова посоветовала российским знаменитостям поехать в «страдающие от ВСУ» регионы России вместо того, чтобы посещать недружественные страны.

Ранее стало известно, что певца Николая Баскова взбесило предложение депутатов ограничить гонорары артистов.