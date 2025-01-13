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04:15, 13 января 2025Интернет и СМИ

Девушка показала одно упражнение для детей и озадачила пользователей сети

Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: r/mildlyinfuriating / Reddit

Пользовательница Reddit с ником HotatoFuwamari показала на портале одно упражнение, которое предлагается решить детям. В комментариях пользователи признались, что увиденное озадачило их.

На картинке, прикрепленной к публикации, можно увидеть диалог мальчика и девочки. Мальчик сообщает, из какой он страны. В окне, где должна быть реплика ребенка, изображен флаг с тремя темными и двумя светлыми полосами. Он принадлежит той стране, откуда, согласно заданию, он родом. Детям, выполняющим задание, предлагается угадать, о каком государстве идет речь.

Однако из-за того, что изображение черно-белое, невозможно различить цвета на флаге. Составители задания предложили такие варианты ответов, как Франция, Коста-Рика и Таиланд. «Не могу понять, это Таиланд или Коста-Рика?» — подписала публикацию девушка.

«Какое коварство», «Не знаю, откуда он, но он отлично говорит по-английски!», «Почему вопрос по географии находится внутри вопроса по английскому? Какой это класс? Это вообще законно?», «Мне пришлось гуглить флаги обеих стран, черт», «Это больше похоже на штрих-код», «Судя по его черным волосам, он из Таиланда», — порассуждали озадаченные комментаторы.

Ранее на Reddit опубликовали задачку, прослывшую нерешаемой. Пользователи сети посетовали на зря потраченное на задание время.

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