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13:45, 13 января 2025Интернет и СМИ

Доктор Мясников рассказал о связанном с известным врачом из США туалетном инциденте

Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о туалетном инциденте, связанном с известным кардиологом из США Полом Уайтом. Подробности он раскрыл в своем Telegram-канале.

Мясников уточнил, что был ребенком, когда произошел описанный им случай. По словам врача, его дед, известный советский академик и кардиолог Александр Мясников, пригласил Уайта к себе на дачу в зимнее время. Доктор вспомнил, что из-за низких температур туалет в доме замерз, и американскому врачу пришлось выйти на улицу, чтобы справить нужду.

По воспоминаниям медика, Уайт долго не возвращался в дом. «Мне сказали: "Пойди посмотри, чего он там". Я пошел. И вижу картину: мировая звезда лежит на снегу, а над ним навис наш кавказец (кавказская овчарка — прим. «Ленты.ру») Домбай, придавив лапой (а ведь на цепи был!). Я Домбая отогнал, и Пол Уайт продолжил свой путь», — рассказал телеведущий о спасении Уайта от собаки.

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Кроме того, добавил Мясников, вместо туалетной бумаги в дачном туалете использовалась газета. Уайт, вернувшись в дом, сообщил, что узнал в расходном материале газету «Правда». «Главную коммунистическую газету использовать в туалете Уайт посчитал верхом гражданского мужества!» — поиронизировал медик.

Ранее доктор призвал «отловить и кастрировать» мошенников, которые пишут от его имени в соцсетях. Мясников предупредил, что злоумышленники рекламируют поддельное лекарство, используя его изображение.

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