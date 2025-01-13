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17:28, 13 января 2025Россия

Дрон-камикадзе ВСУ ударил по машине с россиянкой и годовалым ребенком внутри

Гладков: Женщина и ее ребенок пострадали при атаке дрона ВСУ под Белгородом
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

В Белгородской области в результате атаки дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автомобиль в селе Зозули Борисовского района пострадала россиянка и ее годовалый ребенок. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, сейчас бригады скорой помощи везут раненых в медучреждения Белгорода. «Вся необходимая помощь оказывается. Транспортное средство посечено осколками», — написал Гладков.

Он добавил, что в больницу также обратилась женщина, получившая ранение во время атаки украинского беспилотника в селе Лозовое. У россиянки диагностировали минно-взрывную травму. От госпитализации она отказалась.

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