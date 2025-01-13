Эвакуация жителей Курахово попала на видео

Эвакуация жителей Курахово, взятого под контроль ВС РФ, попала на видео

Эвакуация жителей города Курахово, взятого под контроль ВС РФ на минувшей неделе, попала на видео, которое публикует Ruptly.

Эвакуацию начали проводить мотострелковые подразделения Южной группировки войск.

На видео местные жители рассказали, что военные ВСУ угрожали им за использование русского языка принудительной мобилизацией.

«Забирали мужчин, даже не объявив о мобилизации, еще с 2022 года. Именно в Донецкой области ловили и выбрасывали. В подъездах, везде, возле магазинов брали мужчин. Даже на Украине не было мобилизации — уже забирали», — рассказал один из эвакуированных жителей.

Другая женщина сообщила, что планирует воссоединиться со своими родными и близкими, проживающими в России, заявив о счастье после взятия города под контроль.

Ранее сообщалось, что в Курахово из-за боевых действий сильно повреждена инфраструктура, украинская сторона продолжает атаку на жилую застройку освобожденного города при помощи тяжелой артиллерии и FPV-дронов.

