Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:22, 13 января 2025Бывший СССР

Эвакуация жителей Курахово попала на видео

Эвакуация жителей Курахово, взятого под контроль ВС РФ, попала на видео
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Эвакуация жителей города Курахово, взятого под контроль ВС РФ на минувшей неделе, попала на видео, которое публикует Ruptly.

Эвакуацию начали проводить мотострелковые подразделения Южной группировки войск.

На видео местные жители рассказали, что военные ВСУ угрожали им за использование русского языка принудительной мобилизацией.

«Забирали мужчин, даже не объявив о мобилизации, еще с 2022 года. Именно в Донецкой области ловили и выбрасывали. В подъездах, везде, возле магазинов брали мужчин. Даже на Украине не было мобилизации — уже забирали», — рассказал один из эвакуированных жителей.

Другая женщина сообщила, что планирует воссоединиться со своими родными и близкими, проживающими в России, заявив о счастье после взятия города под контроль.

Ранее сообщалось, что в Курахово из-за боевых действий сильно повреждена инфраструктура, украинская сторона продолжает атаку на жилую застройку освобожденного города при помощи тяжелой артиллерии и FPV-дронов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Реалистичное видение будущего». Трамп признал, что Россию не вытеснить с бывших территорий Украины

      В ДНР рассказали о расстреле семьи бойцами ВСУ

      Женщина проснулась от странного шума и обнаружила дома незнакомца в маске

      В Крыму оценили позицию Трампа о «вытеснении» России с бывших территорий Украины

      Генпрокуратура вернула в СКР дело обвиняемого в расправе российского экс-сенатора

      Володин оценил влияние санкций на экономику России

      56-летняя Светлана Бондарчук снялась в бикини

      Россиян осудили за серию диверсий на железной дороге и поджог самолета Су-24

      Уходящий в отставку шеф Пентагона призвал увеличить расходы на оборону

      Политолог заявил о планах новых властей ФРГ передать Украине еще больше оружия

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше