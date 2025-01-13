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13:42, 13 января 2025Силовые структуры

Группу подростков осудили за избиение ранее незнакомого россиянина

В Москве суд приговорил троих подростков за избиение незнакомца до полусмерти
Варвара Митина (редактор)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Москве суд приговорил группу из троих подростков к воспитательной колонии за избиение до полусмерти незнакомца. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России.

Несовершеннолетние проведут в местах лишения свободы от двух с половиной до пяти лет. Их признали виновными по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Вечером 17 апреля 2024 года трое фигурантов в подземном переходе вестибюля станции метро «Фонвизинская» начали спорить с ранее незнакомым мужчиной. Затем они вышли на улицу, где один из подростков взял камень и ударил мужчину по голове, а остальные соучастники стали его избивать.

Потерпевший в тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию столичной больницы.
 

 

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