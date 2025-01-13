Хинштейн призвал сформировать реестр пропавших жителей приграничья Курской области

Хинштейн призвал сформировать единый реестр пропавших жителей Курской области

Врио главы Курской области Александр Хинштейн призвал сформировать единый реестр пропавших после вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) жителей приграничных районов. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Множество обращений поступают ко мне от курян, не знающих, где находятся их родные после вторжения ВСУ. Мы все понимаем, насколько это страшно — жить в неведении и страхе, не имея возможности помочь близкому человеку», — написал он.

Чиновник призвал создать единый реестр пропавших без вести, а также подчеркнул, что данный ресурс необходимо сделать открытым и общедоступным.

В этот же день Александр Хинштейн запретил чиновникам удалять комментарии, оставляемые под их записями в соцсетях. Помимо того, на заседании руководитель региона обратил внимание на то, что некоторые чиновники ограничили возможность комментирования записей. Он дал им неделю на то, чтобы открыть комментарии.