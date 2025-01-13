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20:15, 13 января 2025Россия

Хинштейн призвал сформировать реестр пропавших жителей приграничья Курской области

Хинштейн призвал сформировать единый реестр пропавших жителей Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Врио главы Курской области Александр Хинштейн призвал сформировать единый реестр пропавших после вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) жителей приграничных районов. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Множество обращений поступают ко мне от курян, не знающих, где находятся их родные после вторжения ВСУ. Мы все понимаем, насколько это страшно — жить в неведении и страхе, не имея возможности помочь близкому человеку», — написал он.

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Чиновник призвал создать единый реестр пропавших без вести, а также подчеркнул, что данный ресурс необходимо сделать открытым и общедоступным.

В этот же день Александр Хинштейн запретил чиновникам удалять комментарии, оставляемые под их записями в соцсетях. Помимо того, на заседании руководитель региона обратил внимание на то, что некоторые чиновники ограничили возможность комментирования записей. Он дал им неделю на то, чтобы открыть комментарии.

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