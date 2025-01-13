Израиль захотел преодолеть военную зависимость от США

WP: Израиль намерен преодолеть военную зависимость от США и других стран Запада

Израиль намерен преодолеть военную зависимость от США и других стран Запада. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

«Израиль вкладывает миллионы долларов в создание большего количества тяжелого оружия внутри страны из-за растущей обеспокоенности по поводу своей зависимости от импорта оружия из Соединенных Штатов и других западных стран, хотя поток оружия из них по большей части не ослабевает», — говорится в материале.

При этом эксперты считают, что зависимость Израиля от страны, к которой он чаще всего обращается за оружием — США — будет трудно преодолеть, особенно в период возвращения к власти избранного президента Дональда Трампа.

Министерство обороны Израиля на прошлой неделе заявило о подписании контрактов на сумму около 275 миллионов долларов на производство тяжелых бомб и сырья для обороны. «Это главный урок войны, который позволит Армии обороны Израиля продолжать эффективно действовать на всех театрах военных действий», — отметил генеральный директор Министерства обороны Эяль Замир.

4 января американский Госдеп неофициально сообщил Конгрессу о возможной продаже Израилю большой партии оружия на восемь миллиардов долларов, включая боеприпасы для истребителей и вертолетов.