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19:50, 13 января 2025Россия

Кадыров заявил о выплатах назвавшим детей в честь героев Чечни семьям

Кадыров: Назвавшим детей в честь героев Чечни семьям выплатят по 500 000 рублей
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Семьям, назвавшим своих детей в честь героев Чечни, выплатят по 500 тысяч рублей. Об этом заявил глава российского региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Друзья! Ранее, в ходе совещания по подведению итогов Года истории, я поручил определить дату для проведения акции. Ее суть в том, что родители появившихся на свет в этот день малышей и назвавшие их в честь чеченских героев, получат по 500 тысяч рублей», — написал чиновник.

На совещании определили дату — 31 декабря 2024 года. В этот день, по словам главы Чечни, родились 222 ребенка, из которых 180 малышей назвали именами национальных героев региона.

Данные выплаты Кадыров анонсировал в декабре 2024 года. Тогда на совещании он попросил утвердить соответствующую дату.

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