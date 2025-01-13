Кадыров заявил о выплатах назвавшим детей в честь героев Чечни семьям

Кадыров: Назвавшим детей в честь героев Чечни семьям выплатят по 500 000 рублей

Семьям, назвавшим своих детей в честь героев Чечни, выплатят по 500 тысяч рублей. Об этом заявил глава российского региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Друзья! Ранее, в ходе совещания по подведению итогов Года истории, я поручил определить дату для проведения акции. Ее суть в том, что родители появившихся на свет в этот день малышей и назвавшие их в честь чеченских героев, получат по 500 тысяч рублей», — написал чиновник.

На совещании определили дату — 31 декабря 2024 года. В этот день, по словам главы Чечни, родились 222 ребенка, из которых 180 малышей назвали именами национальных героев региона.

Данные выплаты Кадыров анонсировал в декабре 2024 года. Тогда на совещании он попросил утвердить соответствующую дату.