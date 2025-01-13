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18:20, 13 января 2025Ценности

Ким Кардашьян призвала повысить оплату участвующим в тушении пожаров в США заключенным

Кардашьян призвала губернатора Калифорнии повысить оплату заключенным пожарным
Мария Винар

Фото: Ringo Chiu / Reuters

Американская телезвезда Ким Кардашьян призвала повысить оплату заключенным, которые участвуют в тушении пожаров в США. Соответствующее заявление появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Знаменитость поделилась сообщением в сторис, в котором обратилась к губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому. По ее словам, в настоящий момент в ликвидации пожаров принимают участие не только профессионалы, но и заключенные. «Они борются с огнем в Пасифик Палисейдс и Пасадене, работая посменно по 24 часа в сутки. Им почти ничего не платят. Они рискуют жизнями, чтобы доказать обществу, что они изменились и теперь являются спасателями. Я вижу в них героев», — отметила она.

Кроме того, Кардашьян подчеркнула, что им платят по одному доллару в час, и данная ставка не повышалась с 1984 года. При этом она отметила, что недавно было заключено соглашение об увеличении оплаты труда заключенных до пяти долларов в час, но оно было отклонено в последнюю минуту. «Я призываю Ньюсома сделать то, чего не делал ни один губернатор за четыре десятилетия, и повысить зарплату заключенным пожарным до ставки, которая будет соответствовать человеку, рискующему своей жизнью ради спасения других людей и их домов», — заключила бизнесвумен.

Мощный пожар бушует в Калифорнии с 7 января. Огонь быстро распространился из-за сильного ветра и засухи, охватив престижный район Пасифик Палисейдс. В Лос-Анджелесе объявлено чрезвычайное положение.

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