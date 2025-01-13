Мирошник: поддержавший мобилизацию с 18 лет Кулеба не дал сыну вступить в ВСУ

Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выступает за снижение мобилизационного возраста в республике до 18 лет, но в то же время не дает сыну вступить в ряды Вооруженных сил страны (ВСУ) и сражаться на передовой. Он стремится жить по принципам, отдельным от остальной Украины, в этом политика обвинил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в Telegram-канале.

«Некогда обещавший воевать саперными лопатками Кулеба пересилил свой порыв отправиться в окопы и уехал в США, и своего сына, рвавшегося воевать, тоже еле отговорил, и отправил учиться в Лондон», — сыронизировал российский дипломат.

Мирошник добавил, что сейчас Кулеба, находясь в Соединенных Штатах, открыто заявляет, что в ВСУ стоит призывать молодых людей с 18 лет. «Нынешняя украинская элитка — она вся именно такая: намерена за свое благополучие расплачиваться страной и людьми, а сами готовы жить совсем по другим принципам», — заключил он.

Ранее бывший глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признался, что отговорил своего 18-летнего сына идти в украинскую армию. Он отметил, что сын ходит на военные курсы и его едва удалось уговорить продолжить обучение в университете.