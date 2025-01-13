Лучшим игроком матча Кубка Англии с участием «Тоттенхэма» стал сантехник

Лучшим игроком матча Кубка Англии с участием «Тоттенхэма» стал сантехник Холлис

Защитник клуба «Тамуэрт» Хайден Холлис был признан лучшим игроком матча третьего раунда Кубка Англии против лондонского «Тоттенхэма». Об этом сообщает TalkSport.

Представляющий клуб из пятого по силе английского дивизиона защитник во время матча эффектным финтом ушел сразу от двоих футболистов лондонцев. Видео этого эпизода стало вирусным в соцсетях.

32-летний Холлис никогда не играл в элитном английском дивизионе и сейчас совмещает футбольную карьеру с работой сантехником. Он также занимается тренерской деятельностью.

Основное время матча между «Тамуэртом» и «Тоттенхэмом» завершилось со счетом 0:0. В овертайме лондонцы трижды поразили ворота соперника и вышли в следующий раунд Кубка Англии.