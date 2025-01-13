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10:20, 13 января 2025Мир

Маск обвинил премьера Британии во вмешательстве в американские выборы

Маск обвинил премьера Британии Стармера во вмешательстве в выборы в США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Кир Стармер

Кир Стармер. Фото: Leon Neal / Reuters

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск обвинил премьер-министра Великобритании Кира Стармера во вмешательстве в президентские выборы в США. Об этом бизнесмен написал на своей странице в принадлежащей ему социальной сети X.

«Он отправил агентов в Америку, чтобы подорвать выборы в США!» — написал Маск в комментарии к публикации, где говорится, что Стармер не был приглашен на инаугурацию избранного президента Дональда Трампа.

Ранее Маск назвал премьер-министра Великобритании «соучастником массовых изнасилований», совершаемых бандами, а также призвал его уйти с должности.

После этого заявления министр здравоохранения Великобритании Уэс Стритинг призвал американского предпринимателя помочь стране в борьбе с педофилией.

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