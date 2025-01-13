Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:21, 13 января 2025Мир

МИД Польши опроверг заявление об отказе делегации Словакии в пролете в Москву

МИД Польши: для пролета борта Словакии в Москву предоставили не все документы
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

МИД Польши заявил, что самолету с делегацией парламента Словакии не было отказано в пролете над территорией республики в Россию. Об этом сообщает агентство РАР со ссылкой на пресс-секретаря польского внешнеполитического ведомства Павла Вроньского.

По словам дипломата, делегация Словакии «отправила неполные документы». «Польша попросила их дополнить, а словацкая сторона решила изменить маршрут», — подчеркнул он.

Ранее глава Словацкой национальной партии Андрей Данко заявил, что Польша не разрешила самолету со словацкой делегацией, направлявшейся в Россию, пролететь над своей территорией.

Позже министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш посоветовал не летать в Москву через воздушное пространство его страны.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Безбожная смердящая инфоканава». Захарова прокомментировала публикации украинских СМИ о коме Кеосаяна

      Россиянин упал на беременную учительницу в поезде

      Мужчинам назвали оптимальное количество секса для здоровья сердца

      60-летняя учительница показала свои фото в голом виде ученикам начальной школы

      Нурмагомедов сделал заявление после инцидента с бортпроводником на рейсе в США

      Почти сто рейсов задержали в петербургском аэропорту из-за непогоды

      Беспилотник самолетного типа сбили в российском регионе

      МИД Польши опроверг заявление об отказе делегации Словакии в пролете в Москву

      Популярная певица снялась в нижнем белье среди снега

      В России захотели обязать использовать в рекламе образ многодетных семей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше