МИД Польши опроверг заявление об отказе делегации Словакии в пролете в Москву

МИД Польши: для пролета борта Словакии в Москву предоставили не все документы

МИД Польши заявил, что самолету с делегацией парламента Словакии не было отказано в пролете над территорией республики в Россию. Об этом сообщает агентство РАР со ссылкой на пресс-секретаря польского внешнеполитического ведомства Павла Вроньского.

По словам дипломата, делегация Словакии «отправила неполные документы». «Польша попросила их дополнить, а словацкая сторона решила изменить маршрут», — подчеркнул он.

Ранее глава Словацкой национальной партии Андрей Данко заявил, что Польша не разрешила самолету со словацкой делегацией, направлявшейся в Россию, пролететь над своей территорией.

Позже министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш посоветовал не летать в Москву через воздушное пространство его страны.