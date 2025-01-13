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07:17, 13 января 2025Россия

Минобороны раскрыло подробности ночных попыток ударов ВСУ по России

МО: Силы ПВО сбили 8 БПЛА ВСУ над Воронежской, Брянской и Белгородской областями
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Власов Сергей / Globallook Press

В ночь на понедельник, 13 января, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались ударить по трем регионам России. Подробности о попытках ударов приводит Минобороны России в Telegram-канале.

По информации ведомства, за ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили восемь беспилотников. Украина пыталась атаковать Воронежскую область, где сбили шесть БПЛА, а также Брянскую и Белгородскую область, где перехватили по одному летательному аппарату.

О сбитом над Россией 13 января беспилотнике ранее сообщал губернатор Брянской области Александр Богомаз. Никто не пострадал, разрушений не зафиксировали.

В ночь на 12 января Украина пыталась атаковать Брянскую область с помощью одного беспилотника. Тогда губернатор приграничного региона не сообщал о пострадавших или разрушениях. При этом ночью 11 января ВСУ предприняли массированную попытку атаки на Россию и выпустили 85 дронов по ее территории.

ЖЗЛ
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