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11:09, 13 января 2025Россия

Минобороны раскрыло последствия попытки ВСУ прервать подачу газа из России в Европу

МО РФ: Осколки БПЛА ВСУ повредили здание на газоизмерительной станции на Кубани
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Leah Millis / Reuters

Осколки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) незначительно повредили здание и оборудование газоизмерительной станции на территории компрессорной станции «Русская» в Гай-Кодзорн Краснодарского края. Последствия попытки атаки по объекту раскрыло Минобороны России (МО РФ) в Telegram.

В ведомстве подчеркнули, что пострадавших и разрушений нет. «Дежурными расчетами по аварийному реагированию ПАО «Газпром» последствия падения осколков оперативно устранены, оборудование восстановлено», — следует из сообщения.

По данным Минобороны России, 11 января атакой беспилотников по компрессорной станции «Русская», обеспечивающей подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток», ВСУ безуспешно попытались прервать поставки газа в Европу. Все дроны сбила система противовоздушной обороны (ПВО). Сбоев в работе объекта не допущено, и подача топлива осуществляется в штатном режиме.

Ранее ВСУ также неоднократно пытались атаковать участок нефтепровода «Дружба» в Брянской области. Так, 5 января Украина выпустила по нему три дрона, оснащенных взрывчаткой и поражающими элементами. Средства ПВО успешно перехватили все беспилотники.

ЖЗЛ
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