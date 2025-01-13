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15:25, 13 января 2025Экономика

Стоимость энергетического угля снизилась до многолетнего минимума

Энергетический уголь подешевел до минимальных с 2021 года $114 за тонну
Дмитрий Воронин

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Стоимость тонны энергетического угля упала до самого низкого с 2021 года уровня — 114 долларов за тонну. Об этом сообщает Trading Economics.

Отмечается, что снижение до многолетнего минимума цен на этот вид топлива в австралийском порту Ньюкасл (эталонный контракт для азиатского рынка) фиксируется в январе на фоне ожидания роста добычи в КНР, уже ставшей в прошлом году рекордной.

«Китайская ассоциация транспортировки и распределения угля объявила, что в 2025 году добыча вырастет на 1,5 процента, до 4,82 миллиарда тонны», — говорится в публикации, в которой также указывается, что уровень запасов угля у генерирующих компаний этой страны за 12 месяцев вырос по состоянию на октябрь на 12 процентов.

Энергетический уголь дешевел и в начале прошлого года, когда его стоимость опустилась ниже 117 долларов за тонну.

При этом Китай, являющийся крупнейшим в мире потребителем угля, в 2024-м заметно нарастил и его закупки, увеличив их объем на 14,4 процента, до 542,69 миллиона тонн в физическом выражении при снижении в стоимостном на 1,8 процента.

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