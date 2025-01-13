Модель Перминову заподозрили в возвращении к мужу-миллиардеру

Российскую модель Елену Перминову заподозрили в возвращении к мужу-миллиардеру

Российскую модель Елену Перминову заподозрили в возвращении к мужу-миллиардеру Александру Лебедеву. Соответствующие комментарии появились в ее Telegram-канале, который насчитывает 53 тысячи подписчиков.

Модель разместила пост, в котором сообщила, что вернулась домой из новогоднего путешествия в Мексику. «Очень рада вернуться домой. И первое, что я хочу сказать. Спасибо вам всем за поддержку, за добрые и теплые слова. Читала все-все сообщения и просто до слез трогательно, насколько вас у меня много: настоящих, человечных, кто со мной всегда и рядом! Благодарю каждого из вас, это бесценно», — написала звезда.

Пользователи сети, в свою очередь, предположили, что, приехав домой, модель воссоединилась с Лебедевым. «Вот и прекрасно», «Вот это да...», «Ваш союз — это константа», «Очень рада за вас, счастья вам», «Не стала сочувствовать вам, Елена, в посте о расставании, потому что была на 100 процентов уверена, что очень скоро последует пост о воссоединении», «Расставание отменяется», — высказались они.

Ранее в январе модель Перминова подогрела слухи о новом романе с 20-летним манекенщиком после развода.