Муж звезды «Универа» отказался от подарка актрисы

Муж Хилькевич не принял подаренный актрисой дорогостоящий телескоп

Российская актриса Анна Хилькевич рассказала, что муж отказался от подарка, который она сделала ему на Новый год. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Так, по словам звезды сериала «Универ», супругу не понравился сюрприз, и она была вынуждена сдать дорогостоящий телескоп обратно в магазин. Хилькевич уточнила, что мужчине не нужны «бесполезные веселенькие подарки». «Вот и так у меня все время происходит», — заключила актриса.

Ранее Анна Хилькевич рассказала о поступке няни младшей дочери, который шокировал ее. Звезда «Универа» пожаловалась на то, что женщина без разрешения уложила ребенка спать вместе с собой.