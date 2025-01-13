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11:34, 13 января 2025Культура

Муж звезды «Универа» отказался от подарка актрисы

Муж Хилькевич не принял подаренный актрисой дорогостоящий телескоп
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Российская актриса Анна Хилькевич рассказала, что муж отказался от подарка, который она сделала ему на Новый год. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Так, по словам звезды сериала «Универ», супругу не понравился сюрприз, и она была вынуждена сдать дорогостоящий телескоп обратно в магазин. Хилькевич уточнила, что мужчине не нужны «бесполезные веселенькие подарки». «Вот и так у меня все время происходит», — заключила актриса.

Ранее Анна Хилькевич рассказала о поступке няни младшей дочери, который шокировал ее. Звезда «Универа» пожаловалась на то, что женщина без разрешения уложила ребенка спать вместе с собой.

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