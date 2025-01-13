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17:19, 13 января 2025Из жизни

Мужчина переоделся пожарным и стал грабить дома

В Лос-Анджелесе арестовали грабителя, который переодевался пожарным
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Jon Putman / Globallookpress.com

В Лос-Анджелесе переодетого в униформу пожарного мужчину арестовали за грабеж. Об этом пишет ABC 7.

Сотрудники департамента шерифа арестовали мужчину, который грабил дом в Малибу. Преступник переоделся пожарным и влез в дом, находящийся в зоне эвакуации, откуда уже уехали хозяева. Грабителя передали полиции Лос-Анджелеса.

По информации правоохранителей, за период пожаров, которые уничтожили целые районы в Лос-Анджелесе и окрестностях, рядом с пострадавшими от огня зонами были арестованы 29 человек. Они нарушали комендантский час, часть из задержанных занималась мародерством.

«Есть люди, которые пойдут на все, чтобы использовать жертв этой трагедии», — прокомментировал арест грабителя Джим Макдоннелл, глава департамента полиции Лос-Анджелеса. Макдоннелл также призвал общественность избегать районов, где действует приказ об обязательной эвакуации. Он добавил, что комендантский час — необходимая мера для «обеспечения безопасности в районах горения и контроля мародерства».

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