Мужчина переоделся пожарным и стал грабить дома

В Лос-Анджелесе арестовали грабителя, который переодевался пожарным

В Лос-Анджелесе переодетого в униформу пожарного мужчину арестовали за грабеж. Об этом пишет ABC 7.

Сотрудники департамента шерифа арестовали мужчину, который грабил дом в Малибу. Преступник переоделся пожарным и влез в дом, находящийся в зоне эвакуации, откуда уже уехали хозяева. Грабителя передали полиции Лос-Анджелеса.

По информации правоохранителей, за период пожаров, которые уничтожили целые районы в Лос-Анджелесе и окрестностях, рядом с пострадавшими от огня зонами были арестованы 29 человек. Они нарушали комендантский час, часть из задержанных занималась мародерством.

«Есть люди, которые пойдут на все, чтобы использовать жертв этой трагедии», — прокомментировал арест грабителя Джим Макдоннелл, глава департамента полиции Лос-Анджелеса. Макдоннелл также призвал общественность избегать районов, где действует приказ об обязательной эвакуации. Он добавил, что комендантский час — необходимая мера для «обеспечения безопасности в районах горения и контроля мародерства».

Ранее сообщалось, что некоторые голливудские актеры подозревают, что лесные пожары в Лос-Анджелесе устроены поджигателями. Поводом для спекуляций стало появление сразу нескольких очагов возгорания, расположенных на разных краях города.