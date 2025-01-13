На Западе заявили о наступающей для всего мира угрозе

Nature: Повышение средней температуры на 1,5°C — тревожный сигнал для мира

Зафиксированное в 2024 году повышение средней температуры на 1,5 градуса Цельсия стало тревожным сигналом для мира. Об этом заявил английский ученый Гейл Уайтмен, слова которого приводит журнал Nature.

По его словам, одной из опасностей роста средней температуры станет то, что люди успокоятся по поводу глобального потепления. Уайтмен отметил, что популярным может стать мнение «Видите? Мы перешли эту черту, и ничего не произошло».

«Мы приближаемся к концу того, что мы считали зоной безопасности для человечества», — подчеркнул ученый. Он выразил надежду, что этот вопрос будет затронут на ближайшем саммите Организации Объединенных Наций (ООН) по климату.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с «Лентой.ру» сообщил, что причина аномально теплой зимы в европейской части России, а также на Урале и в части Сибири — в воздушных массах из самых южных акваторий Атлантики.