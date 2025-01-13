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20:45, 13 января 2025Мир

Неизвестные нарисовали свастику на доме с украинцами в Германии

Неизвестные нарисовали свастику на доме с украинцами в немецком городе Гюстров
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Неизвестные 11 января нарисовали свастику на доме, заселенном украинцами, в немецком городе Гюстров, федеральная земля Мекленбург — Передняя Померания. Об этом сообщается в заявлении полиции города Росток, опубликованном на сайте правоохранительного ведомства.

«После того как жители, приехавшие с Украины, сначала заметили шум снаружи дома, в окно их спальни бросили камень. В результате жители не пострадали. Затем были замечены два антиконституционных символа (свастика), которые были нарисованы на стене дома около 07:45 утра», — отмечается в сообщении полиции.

Дополнительно уточняется, что полиция не знает, кто может стоять за правонарушением. В связи с этим власти призывают местных жителей связаться с правоохранителями и дать какие-либо зацепки о ситуации.

19 декабря прошлого года федеральная полиция штата Парана в Бразилии провела операцию «След ненависти» против распространения в сети материалов, связанных с нацистской идеологией. В рамках оперативного рейда полицейские изъяли пластинки с нацистским блэк-металлом в одной из точек продажи. По данных МВД южноамериканской страны, сотрудники полиции провели обыск в муниципалитете Альмиранте Тамандаре и обнаружила флаги, нашивки и одежду с нацистской символикой.

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