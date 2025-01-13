Невролог перечислила способы снизить риск развития деменции

Невролог Мирошник: Снизить риск развития деменции помогут спорт и чтение

Предотвратить деменцию полностью невозможно, однако существуют факторы, которые помогают снизить риск ее развития, рассказала врач-невролог Елена Мирошник. Способы профилактики нейродегенеративных заболеваний она перечислила в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам Мирошник, один из важнейших аспектов профилактики — это ведение активного образа жизни: регулярные занятия спортом улучшают кровообращение и помогают поддерживать здоровье мозга. Кроме того, невролог призвала стимулировать психику — заниматься чтением или решением головоломок.

Еще одна рекомендация врача — не забыть контролировать свое здоровье и управлять такими состояниями, как гипертония, диабет и высокий уровень холестерина, поскольку это снижает вероятность развития сосудистой деменции. Важна, по словам Мирошник, и диета, в которой в достаточном количестве присутствуют фрукты, овощи, и полезные жиры, способствующие поддержанию здоровья мозга.

Наконец, обратила внимание невролог, на когнитивные функции благотворно влияет социальная активность. Участие в общественной жизни, общение с друзьями и близкими помогут человеку оставаться вовлеченным и поддерживать когнитивные способности, заключила Мирошник.

Ранее британка рассказала о первых признаках деменции у своего мужа. По ее словам, мужчина начал сбиваться с толку, чаще падать или спотыкаться, совершать ошибки при вождении.