Администрация действующего президента США Джо Байдена будет делать все, чтобы оставить наихудшее наследство команде избранного американского лидера Дональда Трампа. На это указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
«Мы с вами прогнозировали, что до последнего дня своего пребывания в Белом доме господин Байден и его администрация будут делать все, чтобы оставить возможное наихудшее наследство с точки зрения двусторонних отношений с Россией», — сказал официальный представитель Кремля.