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12:44, 13 января 2025Мир

Песков указал на желание Байдена оставить Трампу наихудшее наследство

Песков: Байден будет делать все, чтобы оставить наихудшее наследство Трампу
Семен Александров (редактор)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Администрация действующего президента США Джо Байдена будет делать все, чтобы оставить наихудшее наследство команде избранного американского лидера Дональда Трампа. На это указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Мы с вами прогнозировали, что до последнего дня своего пребывания в Белом доме господин Байден и его администрация будут делать все, чтобы оставить возможное наихудшее наследство с точки зрения двусторонних отношений с Россией», — сказал официальный представитель Кремля.

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