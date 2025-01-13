Песков: Байден будет делать все, чтобы оставить наихудшее наследство Трампу

Администрация действующего президента США Джо Байдена будет делать все, чтобы оставить наихудшее наследство команде избранного американского лидера Дональда Трампа. На это указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Мы с вами прогнозировали, что до последнего дня своего пребывания в Белом доме господин Байден и его администрация будут делать все, чтобы оставить возможное наихудшее наследство с точки зрения двусторонних отношений с Россией», — сказал официальный представитель Кремля.

