После схода 22 вагонов в Бурятии возбудили уголовное дело

В Бурятии возбудили дело о нарушении правил безопасности после схода 22 вагонов

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта после схода с рельсов вагонов в Бурятии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета (СК) России.

По данным СК, сход 22 порожних вагонов грузового поезда произошел ночью в воскресенье, 12 января, на станции Ангаракан. Размер ущерба и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Железнодорожные пути перекрыты. Пострадавших нет.

Ранее пять грузовых вагонов сошли с рельсов в Мурманской области на железнодорожной станции Ковдор. Авария произошла в ночь на 10 января во время маневровых работ.