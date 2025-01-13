Печат: Конфликт на Украине не произошел бы без вмешательства США

Конфликт России и Украины удалось бы не начинать, если бы США не вмешались в этот кризис. С таким мнением выступил сербский журнал «Печат».

Авторы публикации раскрыли последствия вмешательства США в конфликт на Украине и указали на большие потери. По мнению журналистов, без активных действий Вашингтона кризис завершился бы «за считаные месяцы».

«Украина понесла бы значительно меньшие территориальные и людские потери, даже в самом крайнем случае. А на самом деле конфликта просто не произошло бы, так как у Киева не было бы ресурсов для борьбы», — отмечается в статье.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен признавал, что Вашингтон начал тайно передавать Киеву оборонительные вооружения еще до февраля 2022 года. Он подчеркнул, что поставленное оружие сыграло важную роль в том, что Россия не смогла быстро взять Киев.