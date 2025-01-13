Ресторан дочери Меладзе в Москве разорился и закрылся

Mash: ресторан дочери Валерия Меладзе на Остоженке разорился и закрылся

Столичный ресторан дочери певца Валерия Меладзе Софьи разорился и закрылся. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Речь идет об элитном заведении под названием Omela, которое находилось на улице Остоженке с начала 2022 года. В меню были блюда средиземноморской кухни. По информации источника, в 2024 году в ресторане 25-летней дочери звезды сменились три шеф-повара, однако, вероятно, это не спасло место от закрытия. Omela числилась за фирмой «Кафе Набоков», при этом у соответствующего общества с ограниченной ответственностью был зафиксирован чистый убыток в 30 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что у мужа российской модели Алеси Кафельниковой, предпринимателя Георгия Петришина, нашли долги в 19,5 миллиона рублей.