Россиян предупредили о новом способе мошенничества

F.A.С.С.T.: Мошенники начали притворяться владельцами ПВЗ и предлагать работу

Аферисты начали притворяться владельцами пунктов выдачи заказов (ПВЗ) и предлагать устроиться на работу. О новом способе мошенничества россиян предупредили аналитики компании F.A.С.С.T. в Telegram.

«Мошенники начали притворяться владельцами ПВЗ. Они предлагают трудоустройство, но это ловушка», — рассказали в компании. В декабре прошлого года специалисты F.A.С.С.T. выявили преступную группу, которая за месяц заработала около пяти миллионов рублей, совершив не менее 260 списаний со счетов жертв. «Средняя сумма списаний — 19 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

По словам экспертов, аферисты с подставных аккаунтов публикуют на популярных площадках объявления о поиске сотрудников, а затем предлагают жертвам пройти собеседование в мессенджере WhatsApp или через звонок. «Преступников интересуют только пользователи Android», — подчеркнули специалисты.

Затем, как объяснили в компании, жертву просят заполнить анкету, после чего ей направляют ссылку для загрузки приложения якобы для работы. Программа в действительности является Android-трояном удаленного доступа, позволяющим снять деньги со счетов пользователя, предупредили эксперты.

Старший аналитик Digital Risk Protection компании F.A.C.C.T. Мария Синицына рекомендовала россиянам для защиты от злоумышленников обращаться непосредственно в ПВЗ и уточнять, действительно ли там нанимают сотрудников. Также не следует устанавливать приложения по ссылкам. Эксперт пояснила, что легальные приложения устанавливают новым сотрудникам на рабочем месте.

О других распространенных схемах, которые мошенники используют для обмана россиян, можно узнать в документальном сериале Okko «На крючке: когда звонит мошенник». В сериале также рассказывается о том, как устроен бизнес киберпреступников и как можно от них защититься.