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04:25, 11 января 2025Интернет и СМИ

Россиянам дали совет для защиты зрения

Врач Коновалов рекомендовал для защиты зрения включить в рацион речного угря
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ion Fet / Unsplash

Офтальмолог Михаил Коновалов в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале дал россиянам совет для защиты зрения. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Коновалов рекомендовал для защиты зрения включить в рацион речного угря. «В нем содержится витамин А, который нужен для того, чтобы вырабатывался родопсин — это зрительный пурпур, который при попадании света начинает расходоваться, когда он расходуется, возникает электрический импульс, и вся информация из глаза передается в головной мозг, таким образом мы видим», — пояснил врач.

Кардиолог Герман Гандельман, в свою очередь, отметил, что угорь также полезен для здоровья костей, так как он содержит витамин D. Помимо этого, как рассказал иммунолог Андрей Продеус, употребление этой рыбы снижает риск анемии благодаря содержанию в ней витамина B12.

Ранее врач Елена Малышева назвала лучшее лекарство, которое поможет облегчить вызванную алкоголем головную боль. «Если головная боль связана с передозировкой алкоголя, лучший препарат — аспирин», — заявила медик. Она напомнила, что лекарство должно быть в домашней аптечке вместе с другими обезболивающими средствами.

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