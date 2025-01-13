Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:59, 13 января 2025Силовые структуры

Россияне устроили дрифт около торгового центра и были осуждены

В Краснодаре суд арестовал на 10 суток 3 мужчин за дрифт около торгового центра
Варвара Митина (редактор)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Краснодаре суд назначил административный арест троим местным жителям, которые устроили дрифт около торгового центра. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

Под стражей мужчины должны провести 10 суток. Их признали виновными в совершении более семи административных правонарушений.

Управляя автомобилями, краснодарцы устроили опасный заезд около торгового центра. Личности водителей были установлены, силовики их задержали.

Дрифт попал на видео. На кадрах видно, как два автомобиля перекрыли движение остальным машинам и устроили свое «шоу». Во время заезда нарушители выезжали на встречную полосу, создавая опасную ситуацию на дороге.

Ранее во Владимире водитель устроил дрифт с ребенком на багажнике. Инцидент попал на видео.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Китай отказался принять три танкера с нефтью из России из-за новых санкций США. Что на это ответили в Москве?

      Глава МИД Венгрии высказался об украинской атаке на станцию «Турецкого потока»

      В России понадеялись на возвращение западных автомобилей

      РФС наказал мини-футбольный клуб за расистские оскорбления болельщиков

      В России внушительно подорожала аренда квартир

      Россияне заинтересовались поездками в одну из самых закрытых стран мира

      Названа причина пожара в здании военного госпиталя в Туле

      Памятник Ленину предложили обменять на автомобиль

      Украинский военный рассказал о сокрытии ВСУ найденных тел

      Франция сократит военный контингент в Африке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше