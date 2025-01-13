Россияне устроили дрифт около торгового центра и были осуждены

В Краснодаре суд арестовал на 10 суток 3 мужчин за дрифт около торгового центра

В Краснодаре суд назначил административный арест троим местным жителям, которые устроили дрифт около торгового центра. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

Под стражей мужчины должны провести 10 суток. Их признали виновными в совершении более семи административных правонарушений.

Управляя автомобилями, краснодарцы устроили опасный заезд около торгового центра. Личности водителей были установлены, силовики их задержали.

Дрифт попал на видео. На кадрах видно, как два автомобиля перекрыли движение остальным машинам и устроили свое «шоу». Во время заезда нарушители выезжали на встречную полосу, создавая опасную ситуацию на дороге.

Ранее во Владимире водитель устроил дрифт с ребенком на багажнике. Инцидент попал на видео.