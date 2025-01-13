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15:06, 13 января 2025Силовые структуры

Россиянина задержали по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью

В Луганске задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Луганске задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Луганской народной республике (ЛНР).

Ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ.

По данным следствия, в январе возле жилого дома нашли мужское тело. Прибывшие на место следователи и криминалисты назначили необходимые экспертизы для установления всех обстоятельств произошедшего. Вскоре после этого в правоохранительные органы поступило сообщение об избиении женщины ее бывшим сожителем, а также краже и порче имущества. Подозреваемый был оперативно задержан, им оказался 35-летний мужчина. Его генотип совпал с биологическими образцами с места преступления, совершенного ранее

В ходе допроса он дал признательные показания и рассказал, что спровоцировал конфликт с проходящим мимо незнакомым мужчиной, которого затем избил и ограбил. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что группу подростков осудили за избиение ранее незнакомого россиянина.

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